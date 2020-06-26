رياضة | 12 نقطة تبرز دور صلاح في تتويج ليفربول باللقب الغائب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 12 نقطة تبرز دور صلاح في تتويج ليفربول باللقب الغائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوج ليفربول الإنجليزي اليوم رسمياً، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي 2019/2020، مستفيداً من خسارة ملاحقه المباشر مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين دون رد، في الجولة 31 من عمر البريمييرلج.

وتوج الريدز باللقب التاسع عشر في تاريخ الفريق، والذي غاب لنحو 30 عاماً عن خزائن ليفربول، وليكون أولى بطولات الفريق في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم النجم الدولي المصري محمد صلاح، مساهمات عديدة في مشوار الريدز للحصول على هذا اللقب، بمشاركته في 27 لقاء، سجل خلالها 17 هدفاً ومرر 7 تمريرات حاسمة، أي ساهم في 24 هدفاً للفريق.

وساهم صلاح، في حصول فريقه على 12 نقطة بشكل مباشر، ساهمت في تتويج الفريق باللقب، قبل 7 مراحل من عمر البطولة.

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البداية كانت أمام توتنهام في أكتوبر عام 2019، حين سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 75، ليفوز الريدز بنتيجة 2/1.

وتواصلت مساهمات صلاح، بتسجيله هدفين في شباك واتفورد، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0 في ديسمبر الماضي.

كرر صلاح مساهماته أمام توتنهام، بصناعته لهدف الفوز لزميله روبيرتو فيرمينو، خلال شهر يناير الماضي.

وفي نفس الشهر، وخلال اللقاء المؤجل أم وست هام يونايتد، تكفل صلاح بتسجيل هدفاً وصناعة آخر لزميله تشامبرلين، في اللقاء الذي انتهي بهدفين دون رد.

يذكر أن صلاح هو هداف فريقه الحالي، برصيد 17 هدفاً، من 27 مباراة.