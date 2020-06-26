رياضة | نجم الأهلي السابق: الدوري لن يُستكمل والمارد الأحمر لم يستفيد من هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: الدوري لن يُستكمل والمارد الأحمر لم يستفيد من هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق والأهلي والزمالك أن بطولة الدوري العام هذا الموسم لن تُستكمل بسبب الأحداث التي تمر بها كرة القدم في مصر وعدم إستعداد جميع الفرق لعودة النشاط.

وأضاف "سعيد" خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن هناك تخبط شديد في الإستعداد من المسؤلين لعودة النشاط هذا الموسم مشيراً إلى أن هُناك فرق ليست على كامل الإستعداد لإستكمال الدوري بسبب حاجة اللاعبين لفترة كبيرة لعودة اللياقة البدنية والمشاركة في المباريات.

وتابع أنه لابد وضع خطة مُحكمة لجميع الأندية من أجل الإستعداد لعودة الدوري ومنحهم فترة كبيرة للتأهيل والعودة من جديد.

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وأكد أبراهيم سعيد أن صالح جمعه لم يظهر مع الأهلي حتى الآن ولم يُشارك في الكثير من المباريات لإبتعاده عن مستواه المعهود وعدم قناعة المدرب باللاعب.

وأضاف "سعيد" خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن صالح لاعب يمتلك قدرات فنيه عاليه ولكنه لم يستفيد بها نهائياً حتى الآن ولم يظهر مع الأهلي منذ عودته من الإحتراف.

وتابع عليه أن يستغل المهارة التي يمتلكها ويجتهد من أجل المشاركة في المباريات خاصة بعد خروجه بنسبة كبيرة من حسابات الجهاز الفني .