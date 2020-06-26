رياضة | أول تعليق من بيب جوارديولا بعد تتويج ليفربول بلقب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من بيب جوارديولا بعد تتويج ليفربول بلقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تتويج فري ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ قليل بعد هزيمة فريقه على يد تشيلسي بنتيجة هدفين نظيفين.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة :"‏مبروك لمشجعي ليفربول وللمدرب واللاعبين استحقوها عن جدارة، حيث قدموا موسما كبيرا".

وأضاف : "‏هذا الموسم اضعنا نقاطًا في البداية ، وبعضها غير عادلة والبعض الآخر لأننا ارتكبنا أخطاء مثل اليوم، ويجب أن نكون أكثر اتساقًا، وقبل موسمين كنا فرق 25 نقطة أمام ليفربول وفي الموسم التالي تعافوا، والآن يجب أن نتعافى".

وتابع : "‏يمكننا الآن أن نقول أن آخر عشرة بطولات لعبناها فزنا بثمانية ألقاب، ولم يحدث هذا من قبل في هذا البلد، ولا يمكنك الفوز طوال الوقت، وليفربول بعد فوزه بدوري الأبطال وعدم الفوز بالدوري لمدة 30 عامًا لعبوا بتركيز لا يصدق".