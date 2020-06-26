رياضة | الزمالك يكثف مفاوضاته لضم أحد نجوم الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكثف مفاوضاته لضم أحد نجوم الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثف نادي الزمالك مفاوضاته في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.
وكان الفارس الأبيض قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع محمد عبد العاطي منذ فترة وذلك بعد أن أبدى اللاعب موافقته على اللعب للفريق ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ ليعود النادي من جديد لفتح باب التفاوض لضمه حاليا.
وطلب نادي وادي دجلة الحصول على مبلغ ٣٥ مليون جنية للمواققة على انتقال عبد العاطي إلى صفوف الزمالك وهو ما يراه مسئولو القلعة البيضاء مبلغ ضخم في الوقت الحالي في ظل مرور النادي بأزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وسيحاول نادي الزمالك التفاوض بشكل مكثف مع مسئولو دجلة خلال الأيام القادمة لتخفيض المبلغ المطلوب قليلا وحسم الصفقة.