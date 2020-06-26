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رياضة | الزمالك يكثف مفاوضاته لضم أحد نجوم الدوري المصري

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكثف مفاوضاته لضم أحد نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف نادي الزمالك مفاوضاته في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.

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وكان الفارس الأبيض قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع محمد عبد العاطي منذ فترة وذلك بعد أن أبدى اللاعب موافقته على اللعب للفريق ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ ليعود النادي من جديد لفتح باب التفاوض لضمه حاليا.

 وطلب نادي وادي دجلة الحصول على مبلغ ٣٥ مليون جنية للمواققة على انتقال عبد العاطي إلى صفوف الزمالك وهو ما يراه مسئولو القلعة البيضاء مبلغ ضخم في الوقت الحالي في ظل مرور النادي بأزمة مالية بسبب انتشار فيروس .

وسيحاول نادي الزمالك التفاوض بشكل مكثف مع مسئولو دجلة خلال الأيام القادمة لتخفيض المبلغ المطلوب قليلا وحسم الصفقة.

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