رياضة | إنبي يطلب لاعب مفاجأة من الأهلي لبيع "صخرة" الدفاع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يطلب لاعب مفاجأة من الأهلي لبيع "صخرة" الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي منذ فترة طويلة في التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتواصل الأهلي مع اللاعب لمعرفة موقفه من الانضمام للفريق ورحب بشكل كبير بذلك الأمر ولكن طلب انهاء الصفقة مع إنبي.

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وفتح مسئولو القلعة الحمراء مفاوضات مع إنبي خلال الساعات القليلة الماضية لإنهاء صفقة أسامة جلال ووافق النادي بعد أن حصل على موافقة حلمي طولان برحيل اللاعب إلى الأحمر.

وطلب حلمي طولان أن يضم إنبي محمد شريف لاعب الفريق والمعار من صفوف الأهلي بشكل نهائي ليوافق على رحيل أسامة جلال إلى الأحمر.

وسنتظر مسئولو الأهلي عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من سويسرا ليحسم موقفه بشأن اتمام هذه الصفقة من عدمه.