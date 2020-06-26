رياضة | عاجل - أول تعليق من يورجن كلوب عقب تتويج ليفربول بلقب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من يورجن كلوب عقب تتويج ليفربول بلقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للمرة الأولى بعد غياب ١٩ عام.

قال كلوب :"هذا الإنجاز لكم جميعاً، احتفلوا وافعلوا ماتشاؤون لكن ابقوا في منازلكم".

وأضاف :"هذا اللقب لأسطورتنا كيني داغليش، الذي انتظر لـثلاثين عاماً، ايضاً لأسطورتنا ستيفن جيرارد".

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وتابع :"هذا الإنجاز بسبب لاعبي الفريق المذهلين، لقد قاموا بعمل مذهل اخر ثلاث مواسم لتحقيق هذا اللقب".

وواصل :"هذا أكثر مما حلمت به، لم أفكر ابداً اني سأعيش لحظات كهذه".

وزاد "أن تكون بطلاً مع هذا النادي هو امر مميز للغاية، إنه إنجاز عظيم من اللاعبين ومتعة كبيرة بأن تعمل مع هؤلاء اللاعبين".

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي مستغلا خسارة ملاحقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدف مقابل هدفين.