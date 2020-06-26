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رياضة | جيرارد يهنئ ليفربول بالدوري الـ19

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جيرارد يهنئ بالدوري الـ19 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول السابق التهنئة إلى النادي عقب فوز الفريق بلقب بعد غياب ٣٠ عام.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب ٣٠ عام إثر خسارة ملاحقه مانشستر سيتي أمام بهدف مقابل هدفين.

وغرد جيرارد قائلا :"هنيئا لليفربول بالفوز بالبريميرليج، إنه إنجاز رائع من تشكيلة من لاعبين رائعين، يقودهم مدرب عالمي ولا ننسى طبعا إدارة النادي".

وأضاف :"وأخيرا والأهم هو هنيئا للجمهور الذي انتظر 30 عاما، فلتبدأ الاحتفالات".

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