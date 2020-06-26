رياضة | أرقام محمد صلاح القياسية.. بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي للمرة الـ19

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام محمد صلاح القياسية.. بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي للمرة الـ19 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق لقباً طال انتظاره لنحو 30 عاماً، بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً لموسم 2019/2020، مستفيداً من سقوط مانشستر سيتي أمام مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 31 من البطولة.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عن النقطة 63، بفارق 24 نقطة عن المتصدر ليفربول، وهو فارق لا يمكن تعويضه خلال المباريات السبع المقبلة.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم في الدوري الإنجليزي

وأصبح المصري محمد صلاح نجم الفريق، أول لاعب مصري يحقق اللقب بشكل فعلي، بعد أن حققه بصورة شرفية أثناء فترته مع تشيلسي، موسم 2014/2015.

وخلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي، لعب صلاح مع الفريق 27 مباراة، سجل خلالها 17 هدفاً، ومرر 7 تمريرات حاسمة، وأصبح هداف فريقه الأول في البطولة.

أرقام صلاح القياسية هذا الموسم

تمكن صلاح خلال الموسم الجاري، من تسجيل 15 هدفاً لفريقه على ملعب أنفيلد رود هذا الموسم، بفارق أهداف عن أقرب ملاحقيه.

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كما واصل صلاح التألق على أرضية ملعب أنفيلد، حيث سجل في مباريات متتالية على أرضبة ملعب، بما مجموعه 7 أهداف خلال الموسم الجاري.

وأصبح صلاح خلال رحلته مع ليفربول، أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخ ليفربول، وثالث أسرع لاعب في تاريخ البطولة، بعد الثنائي، رود فان نيستلروي لاعب مانشستر يونايتد،وآلان شيرار لاعب نيوكاسل.

وأصبح صلاح، أكثر لاعبي ليفربول تسجيلاً للأهداف في أول 100 مباراة له مع الفريق بجميع البطولات.

أرقام مميزة

وواصل صلاح تألقه منذ ارتداء قميص ليفربول، حيث أصبح ثالث لاعب في تاريخ الفريق، يسجل أكثر من 20 هدفاً في موسمين متتالين، بعد روبي فاولر ولويس سواريز.

وأصبح أكثر لاعب أفريقي تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في البريمييرليج برصيد 32 هدفاص موسم 2017/2018، متخطياُ الإيفواري ديديه دروجبا، صاحب الـ29 هدفاً.

وحصل صلاح على لقب هداف البريمييرليج في موسمين متتاليين، حيث سبقه في هذا كلاً من: آلان شيرار، مايكل أوين، هاري كين، روبين فان بيرسي، تييري هنري.

ويحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة، برصيد 17 هدفاً، خلف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 19 هدفاً، وإذا تمكن صلاح من تحقيق لقب الهداف للمرة الثاثلة على التوالي، سيصبح ثالث لاعب في تاريخ البريمييرليج يحقق هذا الإنجاز، بعد هنري وشيرار.