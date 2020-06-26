رياضة | بعد التتويج باللقب الـ19.. تعرف على سجل بطولات ليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد التتويج باللقب الـ19.. تعرف على سجل بطولات ليفربول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد خسارة فريق مانشستر سيتي من تشيلسي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من البريميرليج.

ويعد هذا هو اللقب رقم 19 في تاريخ ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضا هو الأول منذ آخر نسخة قد حصل عليها الريدز في 1989/1990.

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وحصل فريق ليفربول من قبل على بطولة الدوري الإنجليزي في أعوام ( 1901 - 1906 - 1922 - 1923 - 1947 - 1964 - 1966 - 1973 - 1976 - 1977 - 1979 - 1980 - 1982 - 1983 - 1984 - 1986 - 1988 - 1990)، وأصبحت النسخة الأخيرة 2019/2020.

وتوج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه بعد حصوله عليه من قبل مع فريق تشيلسي، وأيضا كان قد حصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع الريدز.

ويسعى الدولي المصري لتحقيق إنجاز تاريخي فردي له بالتتويج بلقب الحذاء الذهبي في البريميرليج للمرة الثالثة على التوالي.