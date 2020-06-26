رياضة | احتفال جنوني من نجوم ليفربول بعد التتويج بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر احتفال جنوني من نجوم ليفربول بعد التتويج بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل لاعبو فريق ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي عقب الفوز به للمرة الأولى منذ ١٩ عامًا. وحرص لاعبو الريدز على مشاهدة مباراة فريق تشيلسي أمام مانشستر سيتي وقاموا بالاحتفال باللقب عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة بخسارة السيتي. وأصبح ليفربول أول فريق يفوز بلقب الدوري الإنجليزي قبل نهاية المسابقة ب٧ جولات. وقام لاعبو الريدز بالاحتفال باللقب بعد نهاية المباراة مباشرة.

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