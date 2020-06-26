رياضة | بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. تعرف على سجل بطولات محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. تعرف على سجل بطولات محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق محمد صلاح لقب بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب دام لثلاثون عام عن الريدز ليصبح المصري الوحيد الفائز بالبريميرليج .

وأهدي فريق تشيلسي لقب الدوري الانجليزي لفريق ليفربول بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ31 من البريميرليج .

وحقق صلاح اللقب الرابع له مع ليفربول بعد الفوز بالبطولة هذا العام ،بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي .

وكان صلاح قد حقق لقب الدوي السويسري رفقة بازل مرتين ولقب الدوري الانجليزي عام 2015 مع تشيلسي رغم كونه معار وقتها لفريق فيورنتينا الإيطالي ولكنه شارك خلال 3 مباريات للبلوز بالدور الأول .

ولم يفز صلاح بأي ألقاب مع المقاولون العرب قبل الاحتراف الخارجي بجانب عدم تحقيق أى ألقاب مع روما الإيطالي وفيورنتينا.

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