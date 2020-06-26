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رياضة | جماهير ليفربول تحتفل بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جماهير تحتفل بالتتويج بلقب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد كبير من جماهير نادي ليفربول على الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي عقب الفوز به بعد غياب دام ١٩ عام.

وحقق الريدز لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ ١٩ عام عقب خسارة ملاحقه مانشستر سيتي أمام منذ قليل بهدف مقابل هدفين.

وتواجدت جماهير الريدز حول محيط ملعب الأنفيلد حيث خرجت الجماهير بالاحتفال باللقب الغالي.

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