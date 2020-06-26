رياضة | كشف حساب كلوب مع ليفربول بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كشف حساب كلوب مع ليفربول بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم بعد خسارة مانشستر سيتي اليوم أمام تشيلسي 1-2 في الجولة 30 من البيرميرليج.

ليفربول بقيادة كلوب يُتوج رسميا ببطولة الدوري الانجليزي

ليفربول حسم اليوم لقب البيرميرليج الغائب منذ ثلاثة عقود بتصدره جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 86 نقطة وبفارق كبير عن الخاسر في لقاء الجولة 30 اليوم مانشستر سيتي حيث وصل الفارق إلى 23 نقطة ليحرز المدرب الألماني ثاني وأغلى ألقابه مع الريدز هذا الموسم.

كشف حساب يورجن كلوب مع ليفربول هذا الموسم

من جانبه يستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أرقام المدرب الألماني يورجن كلوب مع ليفربول هذا الموسم بعد تتويجه الرسمي بلقب البيرميرليج وإليكم التفاصيل:-

مسيرة كلوب مع ليفربول حتى حصد لقب البيرميرليج الأغلى

في بطولة الدوري الانجليزي قاد المدرب الألماني يورجن كلوب فريقه ليفربول في 31 لقاء، فاز في 28 مباراة، وتعادل في مباراتين، وهزم في واحدة.

سجل ليفربول تحت قيادة كلوب في بطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم، 70 هدفاً، وسكنت شباكه 21 هدفاً.

وداع مؤسف من دوري أبطال أوروبا

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في بطولة دوري أبطال أوروبا خاض ليفربول مع الألماني المخضرم 8 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، فيما تعادل في لقاء، فيما خسر 3 مواجهات.

سجل ليفربول 15 هدفاً، في البطولة الأوروبية بينما استقبلت شباكه 12 هدف، قبل أن يودع المسابقة على يد أتليتكو مدريد، في دور ثمن النهائي.

كأس العالم للأندية أول ألقاب كلوب مع ليفربول هذا الموسم

وقاد كلوب فريق ليفربول لحصد لقب كأس العالم للأندية بعد مشاركته كبطل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما لعب مبارتين، وفاز بهما، مسجلا 3 أهداف، فيما استقبل هدفاً.

ليفربول يودع كأس الرابطة الإنجليزية

وودع ليفربول بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في دور ثمن النهائي؛ بعدما تلقى هزيمة ساحقة أمام فريق أستون فيلا، بخمسة أهداف دون رد اثناء مشاركة الفريق الأول في بطولة كأس العالم للأندية بقطر.

ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي

وأخيرا خاض ليفربول مع كلوب 3 مباريات في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، فاز خلالهم في مواجهة، وتعادل في مثلها، فيما هزم في الأخرى.

أحرز أبناء كلوب 3 أهداف، وسكنت شباكه 4 أهداف، ليودع البطولة في الجولة الخامسة من البطولة، على يد فريق تشيلسي، بهدفين نظيفين وهوا الفريق ذاته الذي كتب التتويج الرسمي للريدز اليوم بعد هزيمته مانشستر سيتي في الجولة 30 من بطولة البيرميرليج.