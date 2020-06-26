الامارات | كايو لوكاس.. يطبخ نهاراً ويتدرب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو لوكاس.. يطبخ نهاراً ويتدرب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، مجموعة من الصور، من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مع أفراد أسرته.

ويظهر كايو في إحدى الصور وهو يطبخ لزوجته نهاراً، بينما يواصل أداء تدريبات الحفاظ على اللياقة البدنية في المساء.

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