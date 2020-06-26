الامارات | تطبيق التعديلات الجديدة في لوائح مكافحة المنشطات يناير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق التعديلات الجديدة في لوائح مكافحة المنشطات يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، خلال اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيسة اللجنة، الدكتورة ريمة الحوسني، وبمشاركة جميع الأعضاء، مناقشة النسخة المحدثة من اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، التي تحتوي على التعديلات الجديدة والخاصة باللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، وسيتم بدء تطبيقها من يناير 2021، وأكدت اللجنة أن هذا الأمر جاء بعد دراستها المعمقة لها.

وقالت عضو مجلس إدارة اللجنة، الدكتورة أسماء النعيمي، في تصريح صحافي: «أجرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بعض التعديلات على اللوائح، التي أصبحت إلزامية لجميع اللجان الوطنية لمواكبتها»، قائلة إنهم يعملون حالياً على إضافتها وإرسال التعديلات مجدداً إلى الوكالة العالمية لاعتمادها تمهيداً لإدخالها حيز التنفيذ».

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