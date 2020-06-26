الامارات | أرجنتيني يسجل اسمه كأصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن أرجنتيني يسجل اسمه كأصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل الأرجنتيني لوكا روميرو، تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، عندما أصبح بعمر الخامسة عشرة و219 يوماً أصغر لاعب يشارك في منافسات «الليغا»، خلال خسارة فريقه ريال مايوركا أمام ريال مدريد.

وبعد خوضه تمارين الفريق الأول لمايوركا للمرة الأولى في الأول من يونيو الجاري، دخل لاعب الوسط الهجومي بديلاً في الدقيقة 83، عندما كان فريقه متخلفاً بهدفين في العاصمة الإسبانية.

وكتب روميرو في حسابه على «تويتر»: «كانت لحظة لا تُنسى.. شكراً للجميع في الجهاز الفني وفي ريال مايوركا على منحي هذه الفرصة. لن أنسى أبداً هذا اليوم.. لقد خسرنا للأسف، لكن سنبقى واثقين بأنفسنا».

وحطّم روميرو رقماً قديماً مسجلاً باسم فرانسيسكو باو رودريغيز «سانسون»، عندما كان في الـ15 و255 يوماً في 31 ديسمبر عام 1939، خلال فوز فريقه سلتا فيغو على إشبيلية 4-1.

وظهر مدرب مايوركا فيسنتي مورينو يتحدّث مع روميرو على خط الملعب قبل زجّه في المباراة «حاولت إبقاءه هادئاً».

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وتابع: «وضعت يدي على قلبه، كان يدقّ بسرعة كبيرة، وهذا طبيعي لفتى بعمره.. استحق اللعب ولهذا السبب دخل المباراة».

وأكمل: «لا ننظر إلى العمر.. لقد كان يتدرب جيداً، وبدا لي أنه الأمر المناسب لتحفيزه أكثر.. هو لاعب رائع، واعتقد أنه سيمنحنا الكثير في المستقبل».

وُلد روميرو عام 2004 في دورانغو في المكسيك، قبل انتقال عائلته إلى اسبانيا وهو بعمر الثالثة، وبمقدوره اللعب أيضاً مع إسبانيا بلد إقامته، لكن عائلته أرجنتينية وقد مثل منتخبها تحت 15 سنة.

قال في 2018 لموقع الاتحاد الأرجنتيني: «عائلتي بأكملها أرجنتينية، وأحلم بارتداء قميص المنتخب الوطني».

خاض روميرو تجارب مع نادي برشلونة عام 2011 دون التوقيع له، إذ كان تحت العاشرة ولا يعيش في منطقته، قبل انضمامه إلى مايوركا في جزر الباليار.

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