الامارات | محترف خورفكان برونو: الإمارات تصدت لـ «كورونا» باحترافية

شكرا لقرائتكم خبر عن محترف خورفكان برونو: الإمارات تصدت لـ «كورونا» باحترافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق خورفكان، البرازيلي برونو، إنه سعيد للغاية كونه مقيماً في الإمارات خلال الفترة الحالية، التي شهدت وضعاً استثنائياً في العالم بسبب فيروس «كورونا»، وقال إن «الإمارات تصدت وكافحت انتشار الفيروس التاجي باحترافية عالية»، وشدد على أن ذلك جعله مطمئناً على نفسه، وكشف عن رغبته في الاستمرار لأطول فترة ممكنة بالدولة.

واضاف برونو لـ«الإمارات اليوم»: «خلال وجودي في البيت عشت مع زملائي في النادي أجواء شهر رمضان، وهي المرة الأولى التي أعيشها خارج البرازيل، وأشعرتني بالارتياح، خصوصاً أنه كان علي الالتزام بالعادات والتقاليد بعدم الأكل أو الشرب أمامهم، وهو أمر جميل جداً».

وتابع: «جلسنا في المنزل احتراماً للقانون، وقد شعرت بسعادة كبيرة للأسلوب الرائع الذي اعتمدته الإمارات في مكافحة الفيروس»، وقال أيضاً: «بالنسبة لي أنا جاهز للعودة إلى التدريبات والمنافسات، بعد أن حافظت على لياقتي من خلال التمارين داخل المنزل».

وعن قرار إلغاء دوري الخليج العربي، وبالتالي استمرار خورفكان في «المحترفين»، قال: «كنت على ثقة بأن الفريق سيبقى بأي حال، حتى لو استكملت المنافسات»، وأضاف: «النتائج الجيدة والانتصارات المتحققة هي الدليل، وأعطتنا الحافز للاستمرار».

وقال إنه راغب بشدة في الاستمرار لأطول فترة بالإمارات، بعد الفترة التي اعتبرها ناجحة مع خورفكان منذ الانضمام إليه في الموسم الماضي الملغى.

وتابع: «لم أتوقع أن يكون الدوري قوياً بهذا الشكل، والتقارب في المستوى الفني بين الأندية، وعشق الجمهور لفرقهم، وأعجبتني مهارة لاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن».

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وقال إنه كان قلقاً في حال لو تم استئناف الدوري، بأن يتم اللعب في ظل ظروف مناخية صعبة، وأكد أن الإلغاء أشعره بالسعادة، خصوصاً أن الموسم المقبل سينطلق في ظروف مناخية طبيعية.

- خورفكان

كان سيحسم بقاءه

في «المحترفين»

حتى لو تم استئناف «الموسم الملغى».

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