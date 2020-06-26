الامارات | الجنيبي: نسعى إلى صناعة كرة قدم إماراتية تضاهي العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي: نسعى إلى صناعة كرة قدم إماراتية تضاهي العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، على أنهم في الإمارات يسعون إلى صناعة كرة قدم تضاهي المستوى العالمي المتقدم، من خلال التركيز على تبادل الخبرات.

جاء ذلك، خلال كلمة الجنيبي في المؤتمر الرياضي الدولي، الذي نظمه اتحاد الكرة، أول من أمس، عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، بالتعاون مع «الرابطة».

وقال إنهم يأملون في استغلال هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة «كورونا»، لتوفير محتوى جيد يساعد في صناعة كرة القدم.

وأوضح أن هذا الأمر سيحدث من خلال تبادل الخبرات، والعمل على النمو والتطور بشكل قوي وسريع. وشدد على أن كثيراً من التحديات واجهتهم في الفترة السابقة، وأنهم يسعون إلى أخذ جميع الأمور الإيجابية.

وأضاف: «أشكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، على كل هذه البرامج والجهود التي قام بها وكل هذه المحاضرات، من أجل تطوير اللعبة، كما أشكر كل من شارك وأسهم في إنجاح هذا المؤتمر».

في جانب آخر، قال مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة، علي الطريفي، إن التحدي بالنسبة لهم في الفترة الماضية، عدم قدرتهم على الاجتماع مع الحكام كما كانوا في السابق. وإنهم رغم ذلك يتواصلون عن بُعد، منذ مارس الماضي. وإنهم حرصوا على تنظيم العديد من الأنشطة لقضاة الملاعب، وتشجيعهم على التدريب في منازلهم، من أجل الحافظ على لياقتهم البدنية.

وأضاف الطريفي أنه «على الرغم من أن هذه التمارين لا تعطي المردود المطلوب كما هي الحال لو كان التدريب في الملعب، فإنها ضرورية في ظل هذه الظروف الاستثنائية». وأوضح في مؤتمر اتحاد الكرة: «رغم التحديات التي واجهتنا، فإننا حاولنا أخذ الأمور من الجانب الإيجابي، وقمنا أيضاً بعقد محاضرات تحكيمية، وشرح بعض الحالات التحكيمية المشابهة للمباريات الحقيقية، وأخذ الأمور الإيجابية منها بما يخدم التحكيم». وشدد على حرصهم في اللجنة على العمل على تطوير مستوى الحكام، معتبراً أنهم استغلوا التكنولوجيا من أجل التواصل معهم، وإشراكهم ومناقشتهم في جميع البرامج الخاصة بتطوير مستوى وأداء قضاة الملاعب.

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- أكد الجنيبي أنهم

يأملون في استغلال الظروف الاستثنائية

بسبب جائحة

«كورونا»، لتوفير

محتوى جيد يساعد في صناعة كرة القدم

بالشكل المطلوب.

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