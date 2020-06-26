الامارات | «صيد الأسماك» و«التجديف» و«الكايت سيرف» على شواطئ دبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيد الأسماك» و«التجديف» و«الكايت سيرف» على شواطئ دبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل اليوم فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بعودة المنافسات الرياضية في إمارة دبي. وانطلقت الفعاليات، أمس، من شاطئ الشروق في دبي بفعاليتين، الأولى استعراض الألواح الطائرة (فلاي بورد)، والثانية مسابقة ألواح (موتو سيرف).

وتقام اليوم ثلاث فعاليات، تنطلق صباحاً بمنافسات مسابقة صيد الأسماك على قوارب «كاياك»، التي تعد من أحدث الفعاليات التي ينظمها نادي دبي، حيث يتنافس المشاركون على الحصول على أكبر وزن صيد من سمك «الجش» و«كوين فيش». وستكون الفعالية الثانية سباق ألواح التجديف (واقف)، وفي الفترة المسائية تنتقل فعاليات أسبوع دبي الصيفي البحري إلى شاطئ جميل آخر في جميرا، هو شاطئ نسناس مقر رياضة ألواح التزحلق على الماء (كايت سيرف).

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