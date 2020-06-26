الامارات | صامويل روزا.. يتدرّب بالكرة على «طاولة تنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل روزا.. يتدرّب بالكرة على «طاولة تنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر المحترف البرازيلي في صفوف فريق النصر والمعار إلى نادي حتا، صامويل روزا، أسلوباً جديداً في تدريباته المنزلية، بعد أن نشر على حسابه في «إنستغرام» شريط فيديو، يظهره وهو يمارس كرة القدم على «طاولة تنس» ذات مواصفات خاصة، وسطح منحنٍ نحو الأسفل عند الأطراف. وعلى هذه الطاولة وبمعاونة من أحد مساعديه، يحاول الرفع من مستوى ودقة التمرير بلمسة واحدة، والحفاظ على الكرة ضمن مسافة معينة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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