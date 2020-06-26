الامارات | الموسم الهولندي الجديد في 12 سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الهولندي الجديد في 12 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أول من أمس، أن موسم 2020-2021 سينطلق في 12 سبتمبر المقبل، بعد إعلان الحكومة التخفيف من التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

قال الاتحاد في بيان إن «البداية المتوقعة للدوري ستكون في 12-13 سبتمبر»، مضيفاً أن «اللاعبين يحتاجون بين ستة وثمانية أسابيع للجهوزية بدنياً».

ويتوقع أن تلعب هولندا مع بولندا وإيطاليا في الرابع والسابع من سبتمبر، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

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وأصبح الدوري الهولندي، في أبريل الماضي، أول بطولة أوروبية مرموقة تلغي موسمها بعد تفشي «كورونا». ولم يتم إعلان أي فريق بطلاً للدوري، في ظل تساوي أياكس أمستردام وألكمار في الصدارة.

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