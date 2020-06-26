الامارات | كلوب: لاعبو ليفربول شغوفون بكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: لاعبو ليفربول شغوفون بكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، على شغف لاعبيه، بعد الفوز الكبير الذي حققوه، أول من أمس، على كريستال بالاس 4-صفر، ضمن المرحلة الـ31 من الدوري المحلي، ما جعلهم على بعد خطوة واحدة من تحقيق الحلم الذي يراود جماهير الفريق منذ 30 عاماً.

وأعاد ليفربول بفوزه الفارق إلى 23 نقطة مع ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وقال الألماني في مؤتمره الصحافي بعد المباراة: «لقد اظهرنا الكثير، إن لم يكن كل شيء، ما ساعدنا على الوجود في المركز الذي نحن عليه الآن». معتبراً أن الشغف الذي أظهره الفريق «كان استثنائياً ولعبنا كرة قدم رائعة. الأهداف التي سجلناها كانت استثنائية».

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وأوضح: «الليلة كانت مهمة فقط، لأننا أظهرنا لمشجعينا الاحترام الذي يستحقونه، وأنه يمكننا أن نلعب كما لو كانوا هنا».

وعن كلام الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي قال إن أولويته هي مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الأحد، وليس تأخير فوز ليفربول باللقب، رد كلوب: «ينبغي على بيب غوارديولا المقامرة. لديهم فريق رائع، ويلعبون كرة القدم بطريقة مذهلة.. نحن مختلفون وعلينا أن نكون كذلك. هناك طرق مختلفة للعب كرة القدم وأنا أحبهما على حد سواء».

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