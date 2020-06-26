الامارات | فابيو ليما يعلّم «بينتو» ركوب الخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو ليما يعلّم «بينتو» ركوب الخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهاجم فريق الوصل، فابيو ليما، عن اهتمامه بتعليم ابنه الصغير، بينتو، ركوب الخيل، وذلك خلال الإجازة التي يقضيها لاعب «الإمبراطور» في البرازيل.

ونشر ليما، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صوراً لابنه أثناء ركوبه الخيل في المزرعة، التي يمتلكها اللاعب بولاية بارابيا في البرازيل.

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