شكرا لقرائتكم فايز عريبي: جميع لاعبي طنطا مخالطين لزملائهم المصابين بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فايز عريبي رئيس نادي طنطا ظهور خمس حالات بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مصابين بفيروس كورونا بعد خضوع اللاعبين لمسحة الاولى قبل بداية عودة الدوري الفترة القادمة.

واضاف رئيس نادي طنطا في تصريحات تلفزيونية ان ظهور ٥ حالات بفريق طنطا هم "٣ لاعبين و٢ من المدربين" مشيراً إلى أن هذه الحالات ستؤثر على مستوى الفريق خلال الفترة القادمة .

وتابع أن جميع لاعبي الفريق كانو مخالطين خلال الفترة الماضية بسبب تجمعات الفريق استعداداً لعودة الدوري .

وقال رئيس نادي طنطا ان قرار عودة الدوري في هذا التوقيت غير مناسب خاصة في ظل الاجواء الصعبة نمر بها بسبب تفشي وباء كورونا.

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واضاف انه لا يعلم لماذا تستعجل اللجنة الخماسية عودة الدوري في هذا الوقيت قبل الاطمئنان على صحة وسلامة اللاعبين.

وواصل انه كان لابد من عقد جلسات خاصة من قبل الجبلاية مع رؤوساء الاندية