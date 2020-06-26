شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزى بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونشر الاتحاد صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها :" الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم مصر بفوزه مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وتوج ليفربول رسميا باللقب للمرة الـ19 في تاريخه.توج فريق ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أنهى تشيلسي الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بهدف سجله الأمريكى كريستيان بوليسيتش، فى الدقيقة 36 من زمن اللقاء، بعد استغلاله خطأ دفاعى من لاعبى السيتي، قبل أن يرواغ مدافع السيتي، ويضعها على يسار حارس مانشستر سيتي.

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ومع بداية الشوط الثانى، نجح مانشستر سيتي، فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 55، من تسديدة رائعة عن طريق النجم البلجيكي كيفن دى بروين.

ولكن عاد البلوز للتقدم من جديد، فى الدقيقة 78، عبر ركلة جزاء، سجلها البرازيلى ويليان، وطرد على أثرها مواطنه فرناندينيو، لاعب السيتي.

بهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي، عند 63 نقطة، فى المركز الثانى، متأخرا بفارق ليفربول، صاحب الصدارة برصيد 86 نقطة، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، بينما رفع تشيلسي رصيده للنقطة 54 فى المركز الرابع.