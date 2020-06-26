شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الدوري لن يُستكمل هذا الموسم وسنبدأ موسم جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن بطولة الدوري العام هذا الموسم لن تُستكمل بسبب الأحداث التي تمر بها كرة القدم في مصر وعدم إستعداد جميع الفرق لعودة النشاط، وأضاف "سعيد" في تصريحات تلفزيونية أن هناك تخبط شديد في الإستعداد من المسؤلين لعودة النشاط هذا الموسم مشيراً إلى أن هُناك فرق ليست على كامل الإستعداد لإستكمال الدوري بسبب حاجة اللاعبين لفترة كبيرة لعودة اللياقة البدنية والمشاركة في المباريات.
وتابع أنه لابد وضع خطة مُحكمة لجميع الأندية من أجل الإستعداد لعودة الدوري ومنحهم فترة كبيرة للتأهيل والعودة من جديد.
أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن الأحمر لن يتأثر في حال قرار السويسري "فايلر" بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وأشار سعيد في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي يمتلك لاعبين ذو إمكانيات مميزة تنجح مع أي جهاز فني يتولي قيادة الفريق الأحمر .
وتابع أن فايلر قدم موسم مميز مع الأهلي وتصدر الدوري بفارق كبير ، وأي مدير فني قادم سيحقق نتائج إيجابية وبطولات مع الفريق .
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