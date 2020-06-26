شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، النجم العالمي محمد صلاح بعد تتويجه مع فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري بعد غياب دام 30 سنة ليكون اللقب الرابع للنجم المصري محمد صلاح مع الليفر بعد دوري أبطال أوروبا و كأس السوبر الأوروربي و كأس العالم للأندية.

حقق النجم المصري محمد صلاح لقبه الرابع مع فريقه ليفربول الإنجليزي، عقب نجاحه في التتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى، وذلك بعد أن تغلب تشيلسي على المنافس المباشر للريدز مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

ألقاب محمد صلاح مع ليفربول

بدوره، نجح محمد صلاح فى إضافة 3 ألقاب من قبل، وهي لقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية، وكل هذا جاء العام الماضي، قبل أن يحقق اليوم لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

يذكر ان الموسم الماضي احتل ليفربول وصافة الدوري الانجليزي بعد مانشستر سيتي في صراع ناري، وقد خسر الريدز أيضا في الموسم قبل الماضي لقب دوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد.

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محمد صلاح سبق له تحقيق لقب الدوري السويسري مرتين، عندما كان في صفوف فريق بازل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوج بها ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا وتحديدا منذ موسم 1989-90.

ليفربول وصل للنقطة 86 فى الصدارة بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة، مع تبقى 7 جولات على النهاية، لينتهي الدوري رسميًا للريدز، حيث لن يتمكن السيتي سوى تحقيق 21 نقطة فقط خلال مبارياته المقبلة.