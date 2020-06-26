شكرا لقرائتكم شريف إسلام: لم يتم إقالتي من الزمالك نهائياً والظروف الشخصية سبب رحيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى شريف إسلام مدير التعاقدات بنادي الزمالك اقالته من منصبه مؤكداً أنه تقدم باستقالته لأسباب شخصية به لا تمت بإدارة القلعة البيضاء، وأضاف شريف إسلام في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "تشاورت مع أمير مرتضى منصور منذ وقت طويل حول مستقبلي القادم والظروف التي دفعتني لتقديم استقالتي".

وأوضح شريف إسلام: "شرف لي التواجد والعمل في كيان كبير مثل نادي الزمالك".

وقال شريف إسلام: " الزمالك دفع 200 مليون جنيه للاعبين قدامي من المجلس الحالي ولا أحد يتخيل حجم الصعوبات التي واجهت مجلس الادارة الحالي برئاسة مرتضى منصور".

وأضاف أن مرتضى منصور منذ 2014 وضع احترافية كبيرة في الإدارة لذلك استطعنا انهاء ملفات قديمة كثيرة لم يكن لهم دخل فيها.

وأشار الى انه حزين على التصريحات التي أدلى بها أحمد شوبير عبر برنامجه خاصة وأن الاعداد تواصل معي وأكدت لهم عدم اقالتي من منصبي وأن الظروف الخاصة هي السبب الرئيسي في تقديم استقالتي من القلعة البيضاء.

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ونشر شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق الذى رحل عن منصبه بنادى الزمالك، تغريدة، لتؤكد ما انفرد به "اليوم السابع"، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحة الـ"فيس بوك"، بتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة.