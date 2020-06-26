شكرا لقرائتكم غياب مساعد "فايلر" يثير القلق في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اسلام صادق أن غياب "توماس بينكيل " مساعد السويسري رينيه فايلر لمدير الفني للاهلي يثير قلق شديد في القلعة الحمراء لغيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية .

وسافر بينكيل الي سويسرا لقضاء اجازة مع أسرته أثناء توقف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا ، ولم يبلغ فايلر إدارة النادي بموعد عودته الي القاهرة لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة بعد قرار عودة الدوري .

Advertisements

ومن ناحية أخري كشف، أن بداية محمد صلاح كانت مختلفة في الاحتراف وابلغه انه في حالة خروجه من الدوري المصري لن يعود له مجددا لرغبته في الاستمرار في اوروبا وتحقيق إنجازات كبيرة بالتتويج بأفضل لاعب في القارة الإفريقية.

وقال صادق انه كان يرتبط بصلاح بعلاقة قوية وابلغني بأمتلاكي عرض من الأهلي والزمالك لكنه كان يتمسك بالإحتراف وحصل على عرض من بازل وقت تواجده في المقاولون وكان يسعى بقوة للخروج وقتها رغم تعنت إدارة النادي في خروجه، ورغبته في التمسك بالإحتراف بشدة ، وطموحه الكبير وطريقة تفكيره وراء تألقه ووصوله للعالميه .