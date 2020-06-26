شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأوليمبي يهنئ الفرعون محمد صلاح بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على تهنئة النجم المصري محمد صلاح بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول بعد غياب 30 عام عن النادي الأنجليزي.

أكد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر أنه سعيد بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي خاصة و أن محمد صلاح لعد دور رئيسي وفعال فى تتويج الفريق بالدوري و العودة لمنصات التتويج سواء بالفوز بدوري الأبطال و الآن بالتتويج بالدوري الإنجليزي و بفارق نقاط 23 وهو رقم كبير فى دوري بقوة وحجم الدوري الإنجليزي ويؤكد قوة فريق ليفربول ، والذى كان فيه صلاح اللاعب أو النجم رقم واحد فى الفريق.

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وعن تواجد محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي و مشاركته فى الأوليمبياد قال شوقى غريب : تواجد محمد صلاح إضافة لأي مكان ، و لكن متبقي عام على اوليمبياد طوكيو 2021 ولكن وقت له حديث ولكن شرف لنا تواجد لاعب بحجم محمد صلاح معنا ، مع نجوم المنتخب الأوليمبي الحاليين.

أضاف شوقى غريب أنه يتمني تواجد أكثر من صلاح فى الكرة المصرية الفترة المقبلة ، مؤكدا أن صلاح اصبح أيقونة ومثل أعلي للناشئين و الأطفال فى البيوت وا لأندية المصرية.