شكرا لقرائتكم فايز عريبي: لا أعلم لماذا الاستعجال في عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا ان قرار عودة الدوري في هذا التوقيت غير مناسب خاصة في ظل الاجواء الصعبة نمر بها بسبب تفشي وباء كورونا.
واضاف "عريبي" في تصريحات تلفزيونية انه لا يعلم لماذا تستعجل اللجنة الخماسية عودة الدوري في هذا الوقيت قبل الاطمئنان على صحة وسلامة اللاعبين.
وتابع أنه كان لابد من عقد جلسات خاصة من قبل الجبلاية مع رؤوساء الاندية قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري لوضع ضوابط معينة لعودة النشاط. وعدم الإستعجال.
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