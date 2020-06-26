شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: الجوهري ظلمني واستبعدني من مونديال 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك سابقاً أنه حزين على الاستبعاد من حسابات المدير الفني الأسطورة للفراعنة الراحل محمود الجوهري.

وقال حمادة عبد اللطيف خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "في الفترة من 1986 وحتى مونديال 90 كنت واحدًا من أفضل لاعبي الكرة المصرية ولا أجزم أنني كنت أفضلهم لأن هناك نجوماً كبار في كافة الأندية".

وأوضح عبد اللطيف أن الزمالك كان يمتلك في جيل الثمانينات لاعبين قادرين على تتويج القلعة البيضاء لعشر سنوات على الأقل الا أنهم لم يلقوا الاستراتيجية الكافية حتى يستطيعون مواصلة مسيرتهم الكروية".

وقال: اعتدت على عدم مهاجمة أي شخص في حياتي لذلك لا ألوم الجوهري على استبعاده لي من حسابات الفراعنة لكن كانت هناك مشكلات كبيرة بينه وجماهير الزمالك بسببي وهو الأمر الذي جعل البعض يلتفت الى أزمتي مع منتخب مصر.

وأشار حمادة عبد اللطيف الى أن الجوهري لم يضمني نهائياً لمنتخب مصر وزعلان من عدم انضمامي في مونديال 90.

وأردف: "جمال عبد الحميد رائد فضائي في الكرة المصرية وأيمن يونس من اطلق عليه اللقب بينما عصام بهيج هو مدير فني عالمي يعرف كيف يستطيع وضع تشكيل حقيقي يجبر المنافسين على احترامه في البطولات".

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، إرسال خطابًا رسميًا إلى نادى الرجاء المغربى، بشأن إعادة المغربى حميد أحداد لاعب الفريق المعار للنادى المغربى، عقب نهاية فترة الإعارة، وذلك لبحث مصيره مع إدارة نادى الزمالك خاصة بعد تلقى مجموعة من العروض للاعب التى ترغب إدارة الكرة فى مناقشتها معه خلال الفترة المقبلة.

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ويأتى الخطاب الرسمى الذى سترسله إدارة الكرة بنادى الزمالك إلى الرجاء المغربى خلال الفترة الحالية، فى ضوء العلاقات الطيبة التى تربط الناديين حيث ترغب الإدارة البيضاء فى الحصول على خدمات لاعبها عقب نهاية الإعارة مباشرة، لمناقشة كافة الأمور التى تخص مستقبله فى الموسم الجديد سواء بالعودة إلى صفوف الفريق أو الموافقة على أحد العروض المقدمة له.

ويمتلك أحداد مجموعة من العروض من أندية الدورى المغربى، إلا إن إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة تؤجل مناقشتها انتظاراً لنهاية إعارته مع الرجاء المغربى، كما أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قد أشاد باللاعب بعد متابعته مع الرجاء المغربى بعدما تم إعارته من جانب الزمالك لصفوف الفريق المغربى، بعد الموسم الذى قضاه مع الفارس الأبيض عقب شرائه من الدفاع الجديدى المغربى.

وتناقش إدارة الكرة بنادى الزمالك مع كارتيرون خلال الفترة الجارية كافة الأمور الخاصة بموقف اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى من أجل حسمها خلال الفترة المقبلة بشكل نهائى، خاصة فى ظل حرص إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة على الانتهاء مبكرا من الترتيب لشكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل حيث سيتم حسم كافة الأمور مع الفرنسى باتريس كارتيرون.