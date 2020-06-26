شكرا لقرائتكم هل يكون الدوري المجري بوابة انتقال صالح جمعة إلى نادى الزمالك ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب صالح جمعة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بعد رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق بقاءه مطالبا برحيله فى أكثر من مرة .

وكشفت تقارير صحفية أن جمعة ينتظر عرضاً احترافيا من فريق في الدوري المجري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للحصول على خدمات صانع الألعاب بعد ترشيحه عن طريق وكلاء اللاعبين.

وارتبط اسم صالح جمعة مؤخرا بالانتقال إلى الزمالك في ظل وصول العلاقة بينه وبين السويسري فايلر مدرب الأهلي إلى طريق مسدود، غير أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الأهلى لموسمين قادمين، مما يجعل مستقبل غامض في انتظاره عقب تجميده من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي لم يكتفي باستبعاد اللاعب من المباريات فقط ولكنه يرفض أيضاً مشاركة اللاعب في التدريبات وذلك على خلفية الأزمة العنيفة التي حدثت بين الطرفيين في احد التدريبات فضلاً عن عدم التزام اللاعب وسهره المستمر وعدم خوضه التدريبات بقوة.

فيما حاول وسيط زملكاوي التحدث مع صالح جمعة واستفسر منه عن مدة عقده ليؤكد له الأخير أنه لازال متبقي له موسمين في عقده لتقود الإدارة البيضاء بدراسة الأمر وانتظار موقف الأهلي النهائي تجاه صالح جمعة، والحصول على توقيعه حال حصوله على الاستغناء الخاص به من الأهلي.

وتحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف صالح جمعة، معلقاً :"صالح جمعة خارج حساباتي، لم يحدث أي جلسات تفاهم بيني وبين صالح جمعة للعودة .. وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب".

وحال انتقال صالح على الفريق المجري بشكل رسمي فانه من السهل أن يكون ذلك بوابة أو كوبري لانتقاله إلى الزمالك في المواسم القادمة وليس من خلال الاهلى ليفوز الأبيض بالصفقة بطريقة غير مباشرة .

وفى سياق مختلف أدي صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية في الجيم علي هامش مران الفريق صباح اليوم الخميس.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الخميس، بعد أن استأنف الفريق تدريباته أمس الأربعاء بعد توقف استمر عدة شهور بسبب فيروس كورونا.يذكر ان الأهلي يخوض مرانه علي مجموعتين حيث تم تقسيم اللاعبين للمران علي فترتين الاولي بدأت في الثامنة والنصف صباح اليوم والثانية في العاشرة والنصف صباحا.

وتأخر صالح جمعة لاعب النادي الأهلي فى الحضور لمقر ناديه حيث وصل في تمام الساعه الحادية عشر أي بعد انتهاء موعد تدريبات المجموعه الأولي والثانية بالنادي، وفسر مصدر داخل جهاز الكرة سبب تأخر صالح كاشفا ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والمتواجد حاليا في سويسرا هو من طلب خوض اللاعب لمران منفرد ومنعه من خوض التدريبات الجماعية مع الفريق على خلفية طلبه رحيل اللاعب منذ فترة.

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وأدى صالح جمعة جلسة فى «الجيم»، على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام وباقى أفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز. وانطلق مران المجموعة الأولى فى الثامنة والنصف صباحًا، ثم أعقبه مران المجموعة الثانية، وفق البرنامج الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.