اخبار الرياضه

ريال مدريد يستعيد الصدارة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يستعيد الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد ريال مدريد صدارة من غريمه التقليدي ، بعد فوزه على مايوركا بهدفين نظيفين، سجلهما فينيسيوس جونيور، وسيرخيو راموس، في المرحلة الحادية والثلاثين.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة متساوياً مع الفريق الكاتالوني الذي تنتظره، غداً السبت، مباراة صعبة في ضيافة سلتا فيجو المتوهج مؤخراً، بينما يحل الريال الأحد ضيفاً على إسبانيول الأخير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يستعيد الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا