شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستعيد الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة، بعد فوزه على مايوركا بهدفين نظيفين، سجلهما فينيسيوس جونيور، وسيرخيو راموس، في المرحلة الحادية والثلاثين.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة متساوياً مع الفريق الكاتالوني الذي تنتظره، غداً السبت، مباراة صعبة في ضيافة سلتا فيجو المتوهج مؤخراً، بينما يحل الريال الأحد ضيفاً على إسبانيول الأخير.
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