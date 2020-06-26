شكرا لقرائتكم خبر عن العربي ينشط في «الميركاتو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي تعاقد نادي العربي مع خليفة عبدالله، لاعب الوصل وعجمان السابق، فيما جدد عقود 11 لاعباً، هم: سيف الرميثي وراشد لاهي وشهاب الحربي وعبدالله الكعبي ومحمد سعيد ويحيى الشيخ وعبدالله المصلحي وسلطان الحفيتي وعبدالله حسين غلوم وطلال النوفلي والبحريني سيد عبد الرزاق. وينتظر أن يجدد النادي عقد المدافع عبدالله نني.

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