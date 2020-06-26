تطبيق تعديلات لوائح مكافحة المنشطات في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتورة ريمة الحوسني، بمشاركة جميع أعضاء اللجنة لمناقشة النسخة المحدثة من اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، التي تحتوي على تعديلات جديدة تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير/ كانون الثاني 2021؛ وذلك بعد أن جرى دراستها بعمق.

وقالت الدكتورة أسماء النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة عقب نهاية الاجتماع، إن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أجرت بعض التعديلات على اللوائح، وأصبح لزاماً على جميع اللجان الوطنية مواكبتها، وأنهم في اللجنة الوطنية يعملون حالياً على إضافتها وإرسال التعديلات مجدداً إلى الوكالة العالمية لاعتمادها تمهيداً لإدخالها حيز التنفيذ.