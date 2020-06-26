منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات الخيل لموسم 2020-2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2020-2021.

وقال سموه: «نحن سعداء بالإعلان عن برنامج سباقات موسم 2020-2021، الذي يوفر للمدربين وعشاق الخيل موسماً متكاملاً على المضامير الخمسة في الدولة.

وأضاف سموه: «نوفر عبر هذا البرنامج سباقات للخيول المحلية والدولية سواء المهجنة الأصيلة أو العربية الأصيلة، ونتطلع إلى انطلاق موسم آخر من النجاح للسباقات في دولة الإمارات يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 ».

وأعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن الموسم المقبل، والذي يتضمن 66 سباقاً ينطلق أولها من مضمار العين يوم الخميس 29 أكتوبر 2020، كما يشهد مضمار جبل علي ومضمار الشارقة أول السباقات يوم الجمعة 30 أكتوبر، بينما تبدأ سباقات مضمار ميدان يوم الخميس 5 نوفمبر، وموسم سباقات مضمار العاصمة أبوظبي للفروسية يوم الأحد 8 نوفمبر 2020.

ويتضمن الموسم الإماراتي الجديد 19 يوماً للسباقات في مضمار ميدان، و15 يوماً للسباقات في مضمار أبوظبي، و14 يوماً للسباقات في مضمار العين، مقابل 11 يوماً للسباقات في مضمار جبل علي و7 أيام للسباق في مضمار الشارقة.