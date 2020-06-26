اتحاد كلباء يكرم خط الدفاع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:"الخليج":

كرمت إدارة نادي اتحاد كلباء خط الدفاع الأول ببلدية كلباء،وذلك تقديراً وعرفاناً على جهودهم المضنية في مواجهة فيروس كورونا .

وزار الدكتور خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس الإدارة،ونائبه سعيد خلفان المزروعي،وعبدالله عبدالرزاق المدير المالي،ويعقوب يوسف الأميري المدير الإداري،مبنى البلدية، وكان في استقبالهم المهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية كلباء،وفي نهاية الزيارة تم تكريم جنود خط الدفاع الأول من العاملين في البلدية بهدايا رمزية للتعبير عن شكرهم على ما قاموا به من أعمال جليلة ..

وأكد خالد الزعابي أن التكريم يأتي ضمن والمبادرات المجتمعية التي أطلقتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا،لافتاً إلى ان نادي إتحاد كلباء أطلق عدد من الحملات التوعية بجانب توزيع أدوات التعقيم والكمامات والقفازات الطبية.