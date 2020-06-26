أجانب الأندية يتأهبون للعودة بـ«طائرات خاصة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



بعد انتهاء مرحلة التعقيم الوطني، بدأت الأندية بمرحلة رفع الجاهزية؛ من أجل إطلاق صافرة بداية موسم 2020-2021 التي يتوقع أن تعلن خلال 10 أيام على أبعد تقدير.

وتنتظر الأندية قبل أن تبدأ مرحلة التحضير والإعداد الفني الإعلان الرسمي عن البروتوكول الطبي الذي تم إعداده وتجهيزه بكل التفاصيل بين مسؤولي (الاتحاد والرابطة) من جهة، والجهات المختصة من الجهة الثانية.

وسيكون إعلان البروتوكول الخطوة الأساسية، قبل تحديد موعد بداية العودة إلى التدريبات؛ من أجل بداية الموسم التي تحددت في الثالث من سبتمبر/ أيلول المقبل.

أما إدارياً، فيبدو أن العمل داخل الرابطة لا يتوقف على مدار الساعة، بعدما تم إنجاز الكثير من الخطوات الإدارية والتنفيذية؛ من أجل التعامل مع تأثيرات فيروس «كورونا» المستجد على كل مستويات اللعبة.

وفي خطوة مميزة، حرصت الرابطة في الساعات الأخيرة على التنسيق مع الأندية؛ من أجل تأمين عودة اللاعبين والمدربين الأجانب من بلادهم إلى الدولة؛ وذلك بشكل جماعي، وعبر إصدار التصريحات والخطوات اللازمة، خاصة مع صعوبة الرحلات الجوية في الوقت الراهن.

وتملك الرابطة أكثر من تصور لتسهيل مهمة إكمال عقد الأندية؛ عبر تأمين «طائرات خاصة»، لنقل اللاعبين والمدربين البرازيليين وعائلاتهم على سبيل المثال بشكل جماعي، في ظل الأوضاع الصحية الصعبة التي تمر بها البرازيل في الفترة الأخيرة.

وتأمل الرابطة أن تسهم تلك الجهود التي تبذل على مستويات التنسيق مع الجهات الحكومية، أو مع الأندية في تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الفرق قبل عودتها إلى التدريبات تحضيراً للموسم الجديد.

على الجانب الآخر، مرت «عاصفة لجنة الانضباط» فوق سماء مقر اتحاد الكرة في الخوانيج بسلام، بعدما تم إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الأربعاء؛ وذلك بسبب إنتهاء مدة عمل اللجان القضائية في الاتحاد، مما حال بين لجنة الانضباط وبين عقد الاجتماع من أجل النظر في الشكوى التي تقدم بها شباب الأهلي ضد رابطة دوري المحترفين، بعد قرار إلغاء الموسم من دون تتويج الفرسان بدرع المسابقة.

ويمتد عمر اللجان القضائية 12 شهراً، إلى جانب منح كل لجنة 30 يوماً إضافياً حتى تتمكن من حسم الملفات التي تنظر بها، ويتولى الاتحاد سنوياً الدعوة إلى عمومية غير عادية؛ من أجل المصادقة على الأسماء التي يتم رفعها وعرضها خلال العمومية.

وتبدأ ولاية اللجان القضائية وفق نظام اتحاد اللعبة في 23 مايو/ أيار من كل عام، وتكون مدة الولاية سنة كاملة، مع منحها مدة شهر إضافي احتياطاً؛ لحسم الملفات أو القضايا التي توجد على طاولتها.

وشاءت الأقدار، أن يكون يوم الثلاثاء 23 يونيو/حزيران، هو اليوم الأخير من عمل الانضباط، مما حال بين اللجنة وبين عقد اجتماعها يوم الأربعاء، بعدما كان تصريح نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي والمتحدث الرسمي حمدان الزيودي التلفزيوني قد أثار الكثير من الجدل، حتى وصف بالمخالفة القانونية، بعدما أفتى وأبدى وجهة نظر في قضية مطروحة أمام اللجنة التي يشارك في عضويتها، قبل أن يتضح أن اللجنة قد انتهت صلاحيتها، وأن الاتحاد بصدد تشكيلة لائحة جديدة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر دعوة العمومية إلى اجتماع غير عادي؛ من أجل تعيين اللجان القضائية؛ وذلك منذ الصباح، لكن تأخر الإعلان الرسمي، أسهم في زيادة الضجيج واللغط حول انعقاد اجتماع لجنة الانضباط التي انتهت صلاحيتها منذ يوم الثلاثاء.

وستعقد العمومية، يوم الخميس المقبل؛ من أجل المصادقة على الأسماء التي سيتم تقديمها من قبل مجلس إدارة الاتحاد الذي يتوقع أن ينعقد يوم الاثنين المقبل عن بُعد.

وسيكون على العمومية المصادقة على توصيات مجلس الإدارة بأسماء رؤوساء وأعضاء اللجان القضائية، إلى جانب ضم أندية من الدرجة الثانية إلى عضوية الاتحاد حتى يتسنى لهم المشاركة في منافسات دوري الأولى مستقبلاً.

وسيكون على أندية الدرجة التي ترغب في الانضمام لأسرة الاتحاد القيام بالعديد من الخطوات التي تتمثل في الإشهار وتطبيق الشروط والمعايير التي تندرج ضمن الشروط الأساسية حتى يكون النادي ضمن عائلة الاتحاد، خاصة مع تحديد المعايير التي تجعل من النادي عضواً رئيسياً يحق له التصويت في الجمعيات العمومية.