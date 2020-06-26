العويس: شباب الأهلي كان همه التتويج فقط.. والعين المتضرر الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

كشف ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم لـ«الخليج الرياضي» أن هناك 5 أسماء للاعبين أجانب مع كامل تفاصيل سيرتهم الذاتية توجد على طاولة إدارة النادي للاختيار منهم للتعاقد معه للموسم الجديد، وأن الخماسي تم رصده واختياره بعناية وتمت الموافقة عليه من المدرب بيدرو إيمانويل واللجنة الفنية ولكل لاعب منهم مميزاته الفنية وقيمته المادية، كما كشف عن إكمال «الزعيم» اتفاقه مع اللاعب البرازيلي إريك «19 عاماً» الظهير الأيسر لنادي إنترناسيونال وسيتم قيده ضمن فئة المقيم.

وأشار العويس إلى أن المدرب بيدرو وبقية طاقمه الفني مع اللاعبين الجدد سوف يتواجدون في دار الزين في الفترة ما بين 12 إلى 15 من الشهر المقبل.

وعن مرحلة إعداد الفريق للبطولة الآسيوية وصعوبة توفر مباريات ودية بسبب جائحة كورونا قال: سيبدأ التجمع في منتصف يوليو/ تموز المقبل بإجراءات الكشوف الطبية للاعبين وإقامة معسكر داخلي في العين، ثم التوجه إلى العاصمة أبوظبي لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد وهذا في حال استمرت الأوضاع كما هي ولم يتوفر معسكر خارجي، وسنحاول بقدر المستطاع توفير مباريات وديه للفريق بالرغم من صعوبة الأمر، لذلك كنا نطالب باستكمال مسابقة دوري الخليج العربي فهي فرصة جيدة للإعداد وستعيد اللاعبين إلى فورمتهم بعد فترة توقف طويلة.

وتابع: نحن في نادي العين نعتبر أكثر الأندية تضرراً من قرار إلغاء الموسم فقد كنا في مركز الوصيف ولا يفصلنا عن شباب الأهلي المتصدر سوى 6 نقاط وهناك 21 نقطة متبقية في الملعب هذا بجانب أن لدينا مواجهة مباشرة معه، كما أننا تأهلنا إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وكنت أتوقع أن نجد مساندة من شباب الأهلي في دعم موقفنا باستكمال مسابقة الدوري كطرف يعتلي صدارة الترتيب، ولكن شباب الأهلي كان كل همه التتويج بلقب الدوري ولم يطالب باستكمال المسابقة.

حظوظ قوية

وحول حظوظ العين في بلوغ الدور الثاني الآسيوي بعد خسارته في أول جولتين على أرضه ذكر العويس قائلاً: أعتقد ان الصورة لم تتضح بعد من جانب الاتحاد الآسيوي ولم يتم اختيار الدول التي ستستضيف بقية مباريات دور المجموعات ونحن نفضل أن تقام في دول يكون فيها الطقس جيداً وبارداً مثل الأردن أو أوزبكستان أو حتى أذربيجان التي تعتبر خارج النطاق الآسيوي ولكنه ظرف استثنائي، أما بالنسبة لموقفنا في المجموعة فهو غير جيد ولكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين والعودة إلى تصحيح المسار الأسيوي وكل ما نحتاج إليه هو الفوز في المباراة القادمة، كما لا ننسى أن الفترة الحالية ستشهد تدعيم صفوفنا بما نحتاج إليه من اللاعبين ولكن عدم استكمال الدوري نقطة ليست في صالحنا وهي ميزة لأندية السعودية وقطر التي تنافسنا في المجموعة.

وعن مدى تأثير فترة التوقف الطويلة على اللاعبين قال ماجد: بالتأكيد التوقف عن ممارسة الكرة لفترة ما يقارب 6 شهور أمر ليس سهلاً على لاعب الكرة والعودة لفورمة المباريات تتطلب مجهودات مضاعفة وهنا يأتي دور المدرب مع طاقمه الفني في تجهيز وإعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة، ولكن التدريبات وحدها لا تكفي ولن تمنح اللاعب الجاهزية المنتظرة فلا بد من وجود مباريات ودية وهو ما ركز عليه مدربنا بيدرو وطالب بما لا يقل عن 6 أو 7 مباريات تجريبية قبل الدخول في غمار المنافسة القارية.