شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يتعاقد مع خليفة عبد الله ويجدد لـ11 لاعباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي تعاقد نادي العربي مع خليفة عبد الله لاعب الوصل وعجمان السابق فيما جدد عقود 11 لاعباً هم سيف الرميثي وراشد لاهي وشهاب الحربي وعبد الله الكعبي ومحمد سعيد ويحيى الشيخ وعبد الله المصلحي وسلطان الحفيتي وعبد الله حسين غلوم وطلال النوفلي والبحريني سيد محمد عبد الرزاق. وكان النادي وقع مع فارس الجابري وعبد الله سلمان وخالد غلام عقوداً لعامين تنتهي بنهاية الموسم المقبل وتسعى إدارة العربي الى التعاقد مع أجانب على مستوى عال يمثلون إضافة للفريق وينتظر ان يجدد العربي عقد المدافع عبد الله نني في الايام المقبلة.

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