بيدرو: لا علم لي بعرض الوحدة وأمرى بيد النادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، عدم علمه بأي عرض أو مفاوضات لضمه من قبل نادي الوحدة أو غيره من الأندية داخل الإمارات أو خارجها، مبيناً أن كل العروض تصل إلى وكيله ونادي الظفرة، وأنه لا يشغل باله بهذا الأمر.

وقال جواو لـ«الخليج الرياضي»: لا أعلم شيئاً عن العروض المقدمة لي سواء من الوحدة أو غيره من الأندية الأخرى في الإمارات، لا أشغل نفسي بتلك الأمور، وكيلي يتكفل بهذه الأوضاع، أي عروض تأتي عن طريق نادي الظفرة ووكيل أعمالي، وما زال في عقدي موسمان آخران مع الفريق، وبالتالي أي تحرك سيكون من خلال النادي.

وأضاف: لا أفكر حالياً في شيء غير مواصلة التدريبات الجادة بشكل منفرد في البرازيل، انتظر قرار النادي بموعد بدء الإعداد للموسم المقبل للحجز والحضور إلى أبوظبي.

وعن تألقه مع الفريق في الموسم الماضي وتسجيل 12 هدفاً في الدوري، قال: أنا سعيد بمساعدتي للفريق وترجمة جهود زملائي بإحراز الأهداف، أتمنى أن أفعل الأفضل في الموسم المقبل.

يذكر أن بيدرو قدم مستوى مميزاً في موسمه الأول مع فارس الظفرة، ونجح في وضع اسمه ضمن قائمة الخمسة هدافين الأوائل في دوري الخليج العربي بتسجيله 12 هدفاً، كما سجل 3 أهداف في مسابقة كأس الخليج العربي، وتبقى في عقد اللاعب موسمان ويرتبط بشرط جزائي مع الظفرة.