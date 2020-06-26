اجتماع مثمر للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للإعاقة والبتر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقد المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للإعاقة الحركية والبتر (الأيواس)، اجتماعه الدوري مستخدماً تقنيات التواصل المرئي عن بُعد، لبحث مستجدات برامج وأنشطة المكتب خلال الفترة القادمة.

ترأس الاجتماع الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وحضره كل من أحمد سالم حمد المظلوم مستشار المكتب الإقليمي وأحمد محمد حسن مدير المكتب الإقليمي ومحمد القرش منسق البرامج الإقليمية وعبدالناصر براهمية المنسق الفني الرياضي.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم بالجهود التي يبذلها أعضاء المكتب الإقليمي في التواصل المستمر مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية البتر والتي تكللت مؤخراً بانضمام البحرين لعضوية الاتحاد الدولي لرياضات الإعاقة الحركية، مما يفتح آفاقاً جديدة لانضمام العديد من الدول من خلال البرامج والأنشطة التي يقدمها المكتب والتي بدورها تحفز على انضمام أكبر عدد من الدول لتستهدف قطاعات أكبر من ذوي الإعاقة الحركية والبتر، مشيراً إلى أن المكتب الإقليمي لديه العديد من التحديات لما يشهده العالم من تغييرات بسبب تأثير جائحة كورونا من أجل توفير البدائل المختلفة للأنشطة والبرامج التي ينظمها الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر.

وشهد الاجتماع تقييم المرحلة السابقة التي شهدت متغيرات كثيرة من حيث إلغاء وتعديل مواعيد العديد من الفعاليات والأنشطة ومناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة من خلال التركيز على تنظيم ندوات ودورات تدريبية وتعليمية عن بُعد، كما تمت مناقشة تنظيم مؤتمر علمي دولي باستخدام وسائل التواصل المرئي للتعرف على أحدث الأبحاث والبرامج التي تساهم في تطور رياضة أصحاب الهمم على مستوى العالم والمنطقة كما ناقش الحضور ضرورة عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من الجهات الفاعلة في مجال رياضة المعاقين.