النصر يستعيد فيتوريا والنسر النيجيري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

استعاد النصر السعودي مدربه البرتغالي روي فيتوريا ومهاجمه النيجيري أحمد موسى بعد وصولهما إلى الرياض فجر الخميس على متن طائرتين خاصتين نقلت الأولى روي والطاقم المساعد له من لشبونة إلى الرياض، ونقلت الطائرة الثانية موسى من نيجيريا.

وسيطبق الثنائي بالإضافة للطاقم الفني البروتوكول الطبي الذي يقضي بالحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يوماً، في حين قرر فيتوريا انطلاقة تدريبات فريقه الاثنين المقبل على شكل مجموعات تتكون كل واحدة من 7 لاعبين لقياس مستوى اللياقة.

إلى ذلك تشهد الأندية السعودية المحترفة هذه الأيام عودة لاعبيها والطواقم الفنية الأجنبية على متن طائرات خاصة في ظل تعليق الرحلات الدولية، حيث استقبل التعاون والفيحاء طواقمهما الفنية بالإضافة لمهاجم التعاون هيلتون، ويسعى الأهلي لتأمين طائرة خاصة تعيد مدربه الصربي فلادان.

من جانبه أخضع الهلال لاعبيه والأجهزة الإدارية والفنية لفحص فيروس كورونا المستجد، وأعلن أزرق العاصمة انطلاق التدريبات بعد ظهور النتائج واكتمال الفحوص الشاملة التي ستتم يومي السبت والأحد.