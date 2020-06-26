إلغاء «خليجية السلة» للأندية لدواعي السلامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلنت اللجنة التنظيمية لكرة السلة لدول مجلس التعاون، في اجتماعها الذي عقد برئاسة عبد اللطيف الفردان رئيس اللجنة، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، إلغاء النسخة الـ40 لبطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري التي كانت مقررة في قطر خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر/أيلول المقبل، وجاء القرار لدواعي سلامة اللاعبين والوفود المشاركة في البطولة من مخاطر جائحة «كورونا»، كما قررت اللجنة الإبقاء على حق الاتحاد القطري لكرة السلة في استضافة ذات البطولة العام المقبل 2021.

وتلقى اتحاد الإمارات لكرة السلة، الخميس، خطاب «اللجنة التنظيمية» متضمناً مبررات قرار الإلغاء الذي تم بعد أخذ موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، في التالي: «أقرت اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأغلبية أصوات أعضائها، إلغاء إقامة البطولة (الأندية الخليجية رقم 40)؛ نظراً للأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

(كوفيد 19) والصعوبات بالتنقل والسفر من وإلى بعض الدول؛ بسبب تعليق بعض الرحلات الجوية والبرية، وشروط وضوابط السفر والدخول إلى المطارات والإجراءات الوقائية التي تتم فيها، وحفاظاً على سلامة كافة أعضاء الوفود المشاركة، على أن يتم الإبقاء على حق الاتحاد القطري لكرة السلة في استضافة هذه البطولة لعام 2021».