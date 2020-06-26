خورفكان يتجه لتجديد عقد الصربي جوران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي خورفكان مع خالد جلال لاعب وسط النصر حتى نهاية الموسم المقبل بنظام الإعارة من «العميد» ويعتبر جلال إضافة كبيرة للنسور كونه لاعب وسط يملك خبرة ويتميز بالقدرة على الصناعة وأداء الأدوار الدفاعية في الوقت ذاته.

وكانت اللجنة الفنية في خورفكان فاضلت بين أكثر من اسم قبل أن تستقر على جلال وينتظر أن يتعاقد النادي مع لاعب ارتكاز دولي سابق خلال الأيام المقبلة، فيما علم الخليج الرياضي من مصدر أن خورفكان يقود مفاوضات جدية مع عمر جمعة ربيع لاعب الشارقة ونجل المدرب الكبير جمعة ربيع غير أنها لم تصل إلى مرحلتها النهائية بعد، وسيكون عمر خياراً مناسباً لتعويض رحيل فهد حديد الذي بات خارج الحسابات وخاطب خورفكان أكثر من نادٍ طالباً استعارة بعض اللاعبين في وظائف مختلفة بالذات في الدفاع والهجوم وهو ينتظر الرد.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب ينتظر أن يعمل النادي على تجديد عقود ثلاثة على الأقل من الرباعي الأجنبي إلى جانب المدرب جوران الذي ارتفعت أسهمه بعد النتائج الجيدة والطفرة التي حققها الفريق في الدور الثاني من الدوري، حيث فاز على الشارقة والجزيرة وبني ياس وتعادل مع الفجيرة وكلباء جمع 11نقطة بينما نال أربع فقط في الدور الأول وترغب إدارة النسور في المزيد من الاستقرار بالإبقاء على معظم العناصر الأساسية التي مثلت الفريق في الموسم الماضي بجانب المدرب.