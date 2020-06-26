فعاليات رياضية بحرية في دبي الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل غداً الجمعة فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وكانت فعاليات الأسبوع بدأت اليوم الخميس من شاطئ الشروق في دبي بفعالتين الأولى استعراض الألواح الطائرة «فلاي بورد» والثانية مسابقة ألواح «موتو سيرف» بمشاركة نخبة من الرياضيين الهواة والمحترفين وبمتابعة جماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي كبير.

وتشهد غداً الجمعة شواطئ دبي يوماً رياضياً بحرياً مميزاً يبدأ منذ الفترة الصباحية ويستمر حتى المساء ويشمل ثلاث فعاليات رياضية بحرية مختلفة تجذب قاعدة كبيرة من المحبين والممارسين من أبناء الدولة وأيضاً محبيها من الجاليات المقيمة على هذه الأرض الطيبة.

وتنطلق المنافسات منذ الصباح الباكر مع إعطاء إشارة بدء مسابقة صيد الأسماك على قوارب (كاياك) والتي تعد من أحدث الفعاليات التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث يتنافس المشاركون على الحصول على أكبر وزن صيد من سمك (الجش) و(كوين فيش).

كما يشهد شاطئ كايت بيتش بداية من الساعة السابعة صباحاً منافسات سباق ألواح التجديف بمشاركة نخبة من محبي هذه الرياضة، وفي الفترة المسائية تنتقل فعاليات أسبوع دبي الصيفي البحري إلى شاطئ نسناس مقر رياضة ألواح التزحلق على الماء (كايت سيرف) والذي سيشهد منافسات هذه الرياضة.

وأكملت اللجنة المنظمة التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح الأحداث والفعاليات الثلاث واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الحكومية لسلامة المشاركين ورواد هذه الفعاليات من أجل إنجاح التظاهرة وتوفير بيئة آمنة وسليمة للمشاركين والمتابعين.