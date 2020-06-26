اجتماع تنسيقي لأنشطة وبرامج صيف الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت اللجنة المنظمة لفعاليات وأنشطة برنامج صيف الشارقة «عطلتنا غير» بنادي الحمرية التحضير لتنفيذ برامج وأنشطة الملتقى عن بعد عبر المنصات الإلكترونية الحديثة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها حكومة الشارقة.

ويأتي هذا الاجتماع التحضيري في إطار إعداد خطة متكاملة من قبل النادي لبرنامج صيف الشارقة الافتراضي بما يتضمنه من برامج رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية، في إطار رؤية مجلس الشارقة الرياضي وحرصه على استمرار إقامة الفعاليات بطريقة ابتكارية وضمن إجراءات احترازية.

وأشاد حميد الشامسي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي بالدور المهم الذي يلعبه مجلس الشارقة الرياضي في التعاون بين جميع الأندية الرياضية والصروح الثقافية في إمارة الشارقة، في ظل الظروف الراهنة.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها التنسيقي في مسرح النادي بحضور أعضاء اللجنة الثقافية والمجتمعية واللجنة المنظمة لفعاليات وأنشطة برنامج صيف الشارقة. واستعرض أعضاء اللجنة الثقافية والمجتمعية مع الحضور الأهداف المرجوة من النشاط الصيفي والذي يعد الأبرز بتنوعه على مستوى الفعاليات الصيفية المنظمة في الدولة.