شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يسعى لضم العاجي كومارا من الوداد المغربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير كشفت صحيفة سيت أنفو المغربية أن نادي الجزيرة تقدم بعرض لضم العاجي الشيخ إبراهيم كومارا، مدافع الوداد الرياضي المغربي لضمه في الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي النادي البيضاوي مازالوا متمسكين باللاعب صاحب الـ26 عاماً والذي يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق.

ويسعى الجزيرة لتعويض خروج البرازيلي ماركوس كينو الذي تعاقد مع نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، بينما يواجه الجناح المغربي مراد باتنا شبح الرحيل بعدم تجديد عقده الذي انتهى بنهاية الموسم 2019-2020.

ويضم كشف المحترفين الأجانب بالنادي أيضاً متوسط الميدان الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش وينتهي عقداهما بنهاية الموسم المقبل.

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