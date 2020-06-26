شرار حيدر يترشح لرئاسة الاتحاد العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قرر شرار حيدر، لاعب منتخب العراق الأول السابق، رئيس الهيئة الإدارية لنادي الرشيد الرياضي العراقي، الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة.

وقال شرار حيدر: «لم تكن لدي أي نية تذكر للترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة وهذا ما أعلنته بشكل رسمي في أكثر من مناسبة، وكان مرشحنا نادينا في الانتخابات المقبلة الراحل أحمد راضي، لكن بعد رحيل راضي المفجع، قررت إكمال مشروعه الكبير عبر التعاون مع زملائي الآخرين من أبناء جيلي أنا والراحل أحمد راضي».

وأضاف: «الراحل أحمد راضي كان يمتلك مشروعاً كبيراً لتطوير الكرة العراقية، لذلك سأكمل هذا المشروع وفاء لروحه ورغبة في تطوير الكرة العراقية».

يذكر أن شرار حيدر، كان قد فاز في الانتخابات الأخيرة بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد بعد منافسة مع زميله علاء كاظم، لكنه بعد مدة قدم استقالته من المنصب.